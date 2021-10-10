Италия – Бельгия: стартовые составы на матч за третье место в Лиге наций
Италия принимает Бельгию в рамках "утешительного финала" Лиги наций. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Италия – Бельгия состоится сегодня, 10 октября. Стартовый свисток на туринском Альянц Стэдиум прозвучит в 16:00. Смотреть поединок вживую можно на телеканале "Футбол 1". Также трансляция доступна на платформе oll.tv. Подробную текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
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Италия - Бельгия: стартовые составы:
Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Ємерсон – Барелла, Локателли, Пеллегрини – Берарди, Распадори, Кьеєза
Запасные: Сиригу, Мерет, Кьеллини, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Димарко, Кристанте, Кин, Бернардески
Бельгия: Куртуа – Вертонген, Денайер, Айдервейрельд – Кастань, Витсель, Тилеманс, Салемакерс – Ванакен, Батшуаи, Карраско
Запасные: Миньоле, Кастеелс, Боята, Де Брюйне, Люкебакио, Теат, Де Кетеларе, Дендонкер, Троссар