В финале чемпионата Европы сборная Италии сразится с командой Англии. Какой прогноз на матч Италия – Англия и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Финал Евро-2020 Италия – Англия состоится в Лондоне на Уэмбли 11 июля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1", а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фейковий герой тріумфу Англії зганьбився ще в перший день Євро – УЄФА проґавив прогнозоване фіаско й зіпсував свято

Италия – Англия: прогноз букмекеров на финал Евро-2020

Явного фаворита в финальном матче нет, – команды имеют примерно равные шансы на трофей. Авторитетная контора William Hill незначительное преимущество отдает Англии. Триумф "трех львов" оценен в 1.83, а на чемпионство Италии дают коэффициент 2. Если говорить об основном времени, то хозяева Уэмбли выглядят большим фаворитом: победа Англии – 2.6, победа Италии – 3, ничья – 3.

Специалисты Bwin также склоняются к триумфу сборной Англии, но выставили еще более равные котировки. Победа британцев в основное время оценена коэффициентом 2.7, победа Италии – 2.9, а ничья – 3. Преимущества Англии с домашним полем и заполненными трибунами игнорировать невозможно.

Финал Евро-2020 ожидается не слишком результативным, учитывая умение Гарета Саутгейта засушить игру. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить за 2.4, а на соответствующий тотал меньше дают малый коэффициент 1.53.

Италия выигрывала чемпионат Европы в далеком 1968 году, тогда как Англия ни разу не победила на европейском первенстве. В рамках Евро команды до сих пор встречались дважды. В обоих случаях победителем дуэли становилась "Скуадра Адзурра", в частности в четвертьфинале Евро-2012 в Киеве (по пенальти).

Англия – Дания: заслуженный триумф Саутгейта с привкусом скандала, яркая вывеска на финал Евро, Стерлинг – злой гений