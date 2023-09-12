Итальянцы не спешат массово поддерживать свою сборную в матче отбора Евро-2024 против Украины.

Трибуны 75-тысячного Сан-Сиро пока далеки от аншлага на поединок с украинцами.

Италия – Украина: где смотреть матч отбора Евро-2024

По состоянию на утро 12 сентября было реализовано 52 500 билетов на матч, сообщает пресс-служба УАФ. Украинцы полностью выкупили гостевую квоту в размере 2 334 билетов, а вот итальянцы почему-то "дремлют". Если ситуация не улучшится, то трибуны Сан-Сиро окажутся пустыми почти на треть.

Напомним, стартовый свисток матча Италия – Украина прозвучит сегодня в 21:45 по Киеву. В предыдущих 4 поединках отбора "сине-желтые" набрали 7 очков и занимают второе место группы С. Италия имеет 4 балла в 3 сыгранных матчах. Лидирует сборная Англии – 13 пунктов в 5 турах квалификации на Евро-2024.

Италия – Украина: анонс матча отбора Евро-2024