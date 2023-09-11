"Мы находимся в ситуации, с которой легко справиться: мы должны одержать победу во всех оставшихся матчах. Мы не можем играть на ничью. Мы должны получать удовольствие от игры. Нам стоит найти решение уравнения, где есть удовольствие и результат. Следует тяжело работать. Мы хотим побеждать, демонстрируя хороший футбол, чего нам не удалось в Скопье против Северной Македонии.

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Сборная Украины? Она – более организованная команда, чем македонцы. У украинцев есть ясное представление о том, какими должны быть позиции при владении мячом. Думаю, они постараются построить свои действия на быстрых контратаках. Просто посмотрите на гол, который они забили Англии. Мы должны держать мяч, чтобы открывать узкую дверцу в их обороне", – приводит слова Спаллетти официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок Италия – Украина состоится в Милане на легендарном Сан-Сиро во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени. Украина с 7 очками идет второй в таблице группы С, у итальянцев на 3 пункта меньше, но есть игра в запасе.

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