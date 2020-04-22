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Италия – Украина: матч молодежных сборных официально отменен

18:20 10 Читати українською
Италия – Украина: матч молодежных сборных официально отменен
Сборная Украины U-21 / УАФ

Поединок между молодежными командами Италии и Украины не состоится.

Товарищеский матч Италия U-21 – Украина U-21, который был запланирован на 3 июня, отменен. Из-за пандемии коронавируса и вердикта исполкома УЕФА о приостановлении всех футбольных мероприятий до дополнительного решения УЕФА поединок в Италии в этот срок не состоится, информирует официальный сайт УАФ.

Мемориал Лобановского официально перенесен на 2021 год

Теперь команда Руслана Ротаня соберется только 31 августа, после чего начнет подготовку к матчам отбора Евро-2021 против Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября). Напомним, "сине-желтые" сохраняют лишь незначительные шансы квалифицироваться на чемпионат Европы. У подопечных Ротаня 3 очка после 4-х матчей (у Дании 15 баллов после 5-ти поединков, у Румынии – 10).

К слову, недавно был перенесен и Мемориал Лобановского, в котором молодежная сборная Украины тоже должна была участвовать.

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