Италия – Украина: фанаты выбрали "Льва матча" после неудачи в отборе Евро-2024
06:30 - Читати українською
Фанаты сборной Украины нашли игрока, лучше всего проявившего себя в матче отбора Евро-2024 против Италии (1:2).
завершено
12’ Давиде Фраттези
29’ Давиде Фраттези
Андрей Ярмоленко 41’
12’ Давиде Фраттези
29’ Давиде Фраттези
41’ Андрей Ярмоленко
Награду "Лев матча" получил Андрей Ярмоленко, сообщает пресс-служба УАФ.
Италия – Украина – видео голов
Капитан сборной Украины отыграл 58 минут и успел отличиться голом, которого не хватило для получения очков. За Ярмоленко проголосовали 27% фанатов. Тройку лидеров замкнули вратарь Георгий Бущан (19%) и правый защитник Ефим Конопля (12%).
Напомним, победа позволила Италии догнать Украину – эти команды делят 2-4 строчку вместе с Северной Македонией. Следующий цикл отбора Евро-2024 запланирован в середине октября.
Украина проиграла Италии в матче отбора Евро-2024, потеряв вторую позицию в группе С
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