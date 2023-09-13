Фанаты сборной Украины нашли игрока, лучше всего проявившего себя в матче отбора Евро-2024 против Италии (1:2).

Награду "Лев матча" получил Андрей Ярмоленко, сообщает пресс-служба УАФ.

Италия – Украина – видео голов

Капитан сборной Украины отыграл 58 минут и успел отличиться голом, которого не хватило для получения очков. За Ярмоленко проголосовали 27% фанатов. Тройку лидеров замкнули вратарь Георгий Бущан (19%) и правый защитник Ефим Конопля (12%).

Напомним, победа позволила Италии догнать Украину – эти команды делят 2-4 строчку вместе с Северной Македонией. Следующий цикл отбора Евро-2024 запланирован в середине октября.

Украина проиграла Италии в матче отбора Евро-2024, потеряв вторую позицию в группе С