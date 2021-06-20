Италия – Уэльс: подопечные Манчини "подрались" на скамейке запасных – камеры зафиксировали забавный эпизод
Курьезный момент случился во время матча Италия – Уэльс (1:0).
Полузащитник Интера Николо Барелла и хавбек Сассуоло Мануэль Локателли не участвовали в матче против Уэльса и остались на скамейке запасных, где пытались не скучать.
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Операторы поймали кадры, на которых разъяренный Локателли швырнул бинтом в голову Барелле, который продолжил улыбаться. Трудно сказать, что вызвало такую реакцию игрока Сассуоло, но в сети уже соревнуются за самый забавный вариант.
Напомним, Италия выиграла все три матчи группового этапа и может встретиться в плей-офф с Украиной, если подопечные Шевченко удержат второе место.
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