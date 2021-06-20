"Мы не могли достичь большего, разве что забить больше голов. Это было непросто, было очень жарко, и было очень много физической борьбы, поэтому ребята сыграли очень хорошо.

Италия – Уэльс: Манчини поразил своей техникой во время матча – мастер-класс от 56-летнего тренера

Важно, чтобы состав команды оставался неизменным, ведь смена трех или четырех игроков не должна иметь никакого значения. Все они знают, что делать, и конечный результат не меняется.

Все они сегодня доказали, что все здесь – игроки для стартового состава. Победа даже не была обязательной, что усложняло задачу с точки зрения менталитета, но мы все равно боролись за победу, и это очень много значит", – сказал Манчини в эфире Rai Sport.

Италия выиграла все три матче группового этапа и может встретиться в плей-офф с Украиной, если подопечные Шевченко удержат второе место.

Италия победила Уэльс и может сыграть с Украиной в 1/8 Евро-2020 – валлийцы финишировали вторыми и тоже вышли в плей-офф