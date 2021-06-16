В рамках 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Италии принимает команду Швейцарии. Видео главных событий поединка – в этой новости.

На 26-й минуте Италия разогнала быструю контратаку правым флангом. Берарди убежал от Родригеса и прострелил на линию вратарской, откуда Мануэль Локателли вколотил мяч в сетку.

Италия – Швейцария: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2020

Видео гола Локателли:

А на старте второй половины Локателли оформил дубль. Хавбек Сассуоло получил передачу от Бареллы перед штрафной и классно пробил с левой в нижний угол ворот.

Видео гола Локателли: