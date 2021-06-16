Италия – Швейцария – видео голов
23:15 - Читати українською
В рамках 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Италии принимает команду Швейцарии. Видео главных событий поединка – в этой новости.
На 26-й минуте Италия разогнала быструю контратаку правым флангом. Берарди убежал от Родригеса и прострелил на линию вратарской, откуда Мануэль Локателли вколотил мяч в сетку.
Италия – Швейцария: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2020
Видео гола Локателли:
А на старте второй половины Локателли оформил дубль. Хавбек Сассуоло получил передачу от Бареллы перед штрафной и классно пробил с левой в нижний угол ворот.
Видео гола Локателли:
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter