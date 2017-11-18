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Италия – Португалия: Манчини довызвал в сборную своего однофамильца и 18-летнего дебютанта

11:23 27 Читати українською
Италия – Португалия: Манчини довызвал в сборную своего однофамильца и 18-летнего дебютанта
Джанлука Манчини / FOX Sports

Главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини перед матчем с Португалией в рамках Лиги наций вызвал в национальную команду защитника Аталанты Джанлуку Манчини и форварда Ювентуса Мойзе Кина.

"Прибудут два игрока из сборной Италии U-21 – Кин и Манчини. К ним присоединится Франческо Ачерби, который заменит в составе травмированного Романьоли", – цитирует Манчини Football Italia.

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Отметим, что Ачерби уже дважды выходил на поле в составе итальянской сборной. В то же время у Кина и Манчини есть шанс дебютировать за "Скуадру Адзурру". В сезоне 2018/19 Мойзе Кин провел лишь 1 матч в составе туринского Ювентуса, а Джанлука Манчини сыграл 11 матчей за Аталанту (4 мяча).

Уже сегодня, 17 ноября, сборная Италии сыграет против португальцев в поединке группы А3 Лиги наций. А 20 ноября состоится спарринг итальянцев со сборной США.

Лига наций5 тур

Италия - Португалия: Суббота 17 ноября 2018

Италия
до матча
8
час
:
24
мин
Португалия
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Теги
Лига наций Италия Италия Мойзе Кин Мойзе Кин Роберто Манчини Роберто Манчини Джанлука Манчини Джанлука Манчини Италия - Португалия
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