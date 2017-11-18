Италия – Португалия: Манчини довызвал в сборную своего однофамильца и 18-летнего дебютанта

Главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини перед матчем с Португалией в рамках Лиги наций вызвал в национальную команду защитника Аталанты Джанлуку Манчини и форварда Ювентуса Мойзе Кина.

"Прибудут два игрока из сборной Италии U-21 – Кин и Манчини. К ним присоединится Франческо Ачерби, который заменит в составе травмированного Романьоли", – цитирует Манчини Football Italia.

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Отметим, что Ачерби уже дважды выходил на поле в составе итальянской сборной. В то же время у Кина и Манчини есть шанс дебютировать за "Скуадру Адзурру". В сезоне 2018/19 Мойзе Кин провел лишь 1 матч в составе туринского Ювентуса, а Джанлука Манчини сыграл 11 матчей за Аталанту (4 мяча).

Уже сегодня, 17 ноября, сборная Италии сыграет против португальцев в поединке группы А3 Лиги наций. А 20 ноября состоится спарринг итальянцев со сборной США.