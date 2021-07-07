"Всегда жаль команду, которая проигрывает по пенальти, но это реальность футбола. Италия лучше справилась с давлением. Победитель заслуживает победы, но это был большой футбольный матч. Испания создавала большие трудности сопернику, играя без центрфорварда, поэтому у защиты Италии не было ориентира. У Испании был Ольмо, команда владела мячом, а Италия находилась в сложной ситуации. Я не ожидал, что итальянцы поведут в счете, но Испания отреагировала, забив гол и переведя игру в дополнительное время.

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Мне кажется, Италия была такой, как в прошлые годы: надежной, терпеливой, оборонительной и компактной. Но Италия в полуфинале не была такой, она была намного лучше. До вчерашнего дня Италия была лучшей командой на Евро или одной из лучших. Треугольник Верратти – Жоржиньо – Барелла был замечательным. До вчерашнего дня они были действительно хороши.

Испания была очень хороша, но я был разочарован тем, что в дополнительное время они не попытались какой-то новый подход, могли бы еще попытаться. Возможно, Адама Траоре мог доставить Италии проблемы в последние 10-15 минут, Кьеллини был уже "мертвый". Ну а пенальти – это искусство. Вы должны обладать таким классом и контролировать эмоции на фоне такой огромной ответственности", – приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на talkSport.

Отметим, что Италия обыграла Испанию лишь в серии пенальти (4:2, 1:1 в игровое время) и стала первым финалистом Евро-2020. Добавим, что Адама Траоре так и не сыграл ни одного матча на турнире.

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