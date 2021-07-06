"Все готовы сыграть, кроме Пабло Сарабии, который не сможет принять участие в матче. Остальные игроки хорошо готовы физически и с нетерпением ждут игры", – приводит слова энтренадора официальный сайт УЕФА.

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Отметим, что Сарабия получил повреждение в первом тайме четвертьфинального поединка против сборной Швейцарии. Мышечная травма помешала вингеру ПСЖ продолжить матч, и он был заменен в перерыве.

К слову, на Евро-2020 Пабло Сарабия провел 5 матчей за сборную Испании, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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