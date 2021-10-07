"Жаль, что поражение состоялось в Милане, но мы гордимся этой экстраординарной серией результатов. Это поражение необходимо была для роста команды, которая все еще может играть гораздо лучше. Знали, что это будет сложная игра, нам нужно терпение и ясный ум. Иногда нужно принять тот факт, что соперник – очень сильная команда, которая может создать много проблем.

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Мы хотели продолжить нашу беспроигрышную серию, но факт в том, что это поможет нашему процессу роста. Мы почти вернулись в игру, когда играли вдесятером и проигрывали 0:2, и это показывает, на что мы способны.

Мы не были так спокойны на этот раз по сравнению с июлем, мы были слишком безрассудными и недостаточно стремились взять игру в свои руки, пытаясь доминировать над Испанией, иначе мы бы, наверное, хранили бы баланс дольше.

Теперь мы постараемся показать хорошую игру, но главная цель – обыграть Швейцарию в ноябре и защитить свое место на чемпионате мира", – цитирует Кьеллини Football Italia.

Напомним, испанцами удалось прервать беспроигрышную рекордную серию итальянцев, которая насчитывала 37 матчей.

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