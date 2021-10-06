22-летний вратарь впервые после перехода в ПСЖ из Милана вернулся на родной для себя стадион – Сан-Сиро. Здесь сборная Италии проводит полуфинальный матч Лиги наций против Испании.

"Это было смелое решение": президент Милана – о переходе Доннаруммы в ПСЖ

С первых секунд встречи фанаты безумно освистывали Доннарумму, как только он получал мяч. В конце концов, гнев болельщиков сильно повлиял на Джанлуиджи. Кипер заметно нервничал и пропустил дважды еще в первом тайме.

Свист в адрес Доннаруммы:

Ingresso di donnarumma a san siro pic.twitter.com/Hh5GmvVGWb — simo ? (@simostwt) October 6, 2021

Нервозность итальянца:

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником Милана, но летом этого года на правах свободного агента перебрался в ПСЖ, отказавшись подписывать новый контракт с "россонери". За французов 22-летний итальянец провел 4 матча, два из которых отстоял на ноль.

Италия – Испания: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций