Италия – Испания: Доннарумму освистали на родном Сан-Сиро – гнев фанатов сыграл с кипером злую шутку
Болельщики на миланском стадионе устроили "горячий" прием голкиперу ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме.
22-летний вратарь впервые после перехода в ПСЖ из Милана вернулся на родной для себя стадион – Сан-Сиро. Здесь сборная Италии проводит полуфинальный матч Лиги наций против Испании.
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С первых секунд встречи фанаты безумно освистывали Доннарумму, как только он получал мяч. В конце концов, гнев болельщиков сильно повлиял на Джанлуиджи. Кипер заметно нервничал и пропустил дважды еще в первом тайме.
Свист в адрес Доннаруммы:
Нервозность итальянца:
Напомним, Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником Милана, но летом этого года на правах свободного агента перебрался в ПСЖ, отказавшись подписывать новый контракт с "россонери". За французов 22-летний итальянец провел 4 матча, два из которых отстоял на ноль.