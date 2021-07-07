Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих впечатлениях от полуфинала чемпионата Европы против команды Испании.

"Я был спокоен перед серией пенальти, поскольку знал, что способен помочь команде. Хочу поблагодарить всех, потому что теперь мы всего лишь в шаге от воплощения мечты. Сборная Испании очень сильная, но этот состав сборной Италии отважный и никогда не сдается.

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Сборная Испании создала нам сегодня немало проблем контролем мяча, но, считаю, мы были достойны финала. Не хочу сейчас о нем говорить – хочу насладиться моментом. Будем думать об этом, когда понадобится", – цитирует вратаря официальный сайт УЕФА.

Напомним, что итальянцы одолели "Фурию Роху" в серии послематчевых одиннадцатиметровых. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1. В финале сборная Италии будет противостоять победителю пары Англия – Дания.

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