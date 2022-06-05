Италия – Германия – 1:1 – видео голов и обзор матча с возрастным рекордом
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Итальянцы и немцы расписали ничью в первом туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Йозуа Киммих 73’
73’ Йозуа Киммих
Центральное противостояние дня завершилось мировой. Первый тайм был безголевым, но после перерыва команды изменили ситуацию. Это Пеллегрини забил после эффектного прострела Ньонто, вошедшего в историю сборной Италии.
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Форвард стал первым футболистом 2003 года рождения, сыгравшим за главную команду. Германия отыгралась благодаря голу Киммиха. Коллективы разделили между собой 2-3 места, а квартет после первого тура возглавила Венгрия.
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