Итальянцы и немцы расписали ничью в первом туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Центральное противостояние дня завершилось мировой. Первый тайм был безголевым, но после перерыва команды изменили ситуацию. Это Пеллегрини забил после эффектного прострела Ньонто, вошедшего в историю сборной Италии.

Италия расписала ничью с Германией в Лиге наций – колоритный дебютант "Скуадры" и худшая версия Баварии от Флика