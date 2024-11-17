"Нужно быть командой, которая показывает свое качество без лишних разговоров, просто демонстрируя хороший футбол. В наше время, чтобы хорошо играть, необходимо много разных футболистов, которые интерпретируют события на поле, чувствуя свободные зоны, которые создаются во время игры. А когда пространства становится меньше, наша задача – повысить индивидуальное качество игры, работу с мячом или без мяча.

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Когда вы видите игру Реала или Манчестер Сити, то можете заметить, что их самая сильная черта – это многократное выполнение обычных вещей очень хорошо. И это должно стать нормой, повторяясь бесконечно – такое постоянство важнее, чем один-единственный момент чемпионского величия.

Думаю, единственная игра, которую мы действительно провели слабо, – против Швейцарии, в плей-офф Евро-2024. Тогда мы пытались изменить игру, но это всего лишь один матч, который мы теперь используем как новую точку отсчета. Конечно, чувствую ответственность за то поражение – я не забуду ни его, ни непопадание на чемпионат мира. В каком-то смысле это хорошо, что бережем эту память – мы должны помнить, что если не будем делать все правильно, то нас всегда могут наказать.

Франция приедет за победой, а мы не должны думать о том, что ничьей должно быть достаточно, чтобы выиграть группу. У нас есть Мойзе Кин – он замечательный, когда играет впереди, он цепляется за мяч, контролирует его и ждет, когда придет поддержка, а у Даниэля Мальдини есть удивительная черта – он из ничего может создать опасный момент, и сделать это очень легко. Уверен, что мы возьмем инициативу в свои руки и сыграем в ту игру, которую хотим, посвятив ее всем тем, кто любит нашу команду, несмотря на усталость, которая может быть не только физиологической, но и психологической", – приводит слова Спаллетти SkySport.

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