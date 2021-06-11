Уже сегодня, 11 июня, Италия и Турция официально дадут старт чемпионату Европы. Смотрите на "Футбол 24" сюжет, посвященный "Скуадре Адзурре".

Италия не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018, но отбор к Евро подопечные Роберто Манчини прошли очень уверенно, заняв первое место в группе.

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Жребий отправил итальянцев в группу А, где их соперниками станут Швейцария, Уэльс и Турция. Именно с турками "Скуадра Адзурра" проведет первый поединок чемпионата Европы. Италию считают главным фаворитом квартета, а Роберто Манчини располагает одним из самых дорогих составов Евро. Все матчи группового турнира итальянцы сыграют в Риме на Стадио Олимпико.

Поединок Турция – Италия стартует сегодня, 11 июня, в 22:00 по Киеву.