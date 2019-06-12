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Италия – Босния и Герцеговина – 2:1 – видео голов и обзор матча

09:30 37 Читати українською
Италия – Босния и Герцеговина – 2:1 – видео голов и обзор матча
Італія – Боснія і Герцеговина – 2:1 – відео голів та огляд матчу

В очень тяжелом матче в Турине сборная Италии переиграла команду Боснии и Герцеговины. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

49’ Лоренцо Инсинье
86’ Марко Верратти
 
Эдин Джеко 32’
32’ Эдин Джеко
49’ Лоренцо Инсинье
86’ Марко Верратти

Гости завершили первый тайм лидерами благодаря голу Эдина Джеко на 32-й минуте. Однако после перерыва Лоренцо Инсинье и Марко Вератти спасли Италию от потери очков.

Отбор к Евро-2020: Италия на последних минутах одержала волевую победу над Боснией

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Видеоновости Евро-2020 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина Италия Италия Италия - Босния и Герцеговина
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