Италия – Босния и Герцеговина – 2:1 – видео голов и обзор матча

В очень тяжелом матче в Турине сборная Италии переиграла команду Боснии и Герцеговины. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

Гости завершили первый тайм лидерами благодаря голу Эдина Джеко на 32-й минуте. Однако после перерыва Лоренцо Инсинье и Марко Вератти спасли Италию от потери очков.

Отбор к Евро-2020: Италия на последних минутах одержала волевую победу над Боснией