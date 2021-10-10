Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мыслями от поединка за третье место Лиги наций против Италии (1:2).

"Это был хороший матч – обе команды выступили на высоком уровне. Был правильный настрой – забивать голы.

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Я разочарован тем, как мы пропускали мячи. Результат матча решила реализация моментов. Мне понравился характер этой команды. Футболисты оставили все силы на поле во втором тайме.

Мы разочарованы результатами в Лиге наций, но нужно использовать полученный опыт для того, чтобы прийти к менталитету победителей. Мы можем взять за основу то, как играли в первом тайме против Франции и как отреагировали в игре с Италией", – цитирует Мартинеса RTL.

Напомним, за главный трофей турнира поборются Франция и Испания. Матч состоится сегодня, 10 октября, начало в 21:45.

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