Главный тренер сборной Австрии Франко Фода не видит смысла играть с итальянцами в Лондоне.

"Нет смысла играть с Италией в Лондоне. Здоровье должно быть на первом месте. И обидно, если стадион будет без болельщиков наших команд.

Украина вышла в плей-офф Евро-2020 – команда Шевченко ждет соперника в 1/8 финала

Надеюсь, УЕФА что-нибудь придумает по этому поводу", – цитирует Фоду Football Italia.

Сборная Австрии благодаря победе над Украиной (1:0) заняла второе место в группе и попала в плей-офф на итальянцев. Согласно турнирной сетки игра состоится 26 июня на лондонском Уэмбли.

Украина – Австрия: Шевченко загонял команду в угол – провал всех и каждого, но шансы на плей-офф Евро-2020 растут