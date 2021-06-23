Италия – Австрия: Фода призвал УЕФА сменить место проведения матча
23:07 - Читати українською
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода не видит смысла играть с итальянцами в Лондоне.
"Нет смысла играть с Италией в Лондоне. Здоровье должно быть на первом месте. И обидно, если стадион будет без болельщиков наших команд.
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Надеюсь, УЕФА что-нибудь придумает по этому поводу", – цитирует Фоду Football Italia.
Сборная Австрии благодаря победе над Украиной (1:0) заняла второе место в группе и попала в плей-офф на итальянцев. Согласно турнирной сетки игра состоится 26 июня на лондонском Уэмбли.
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