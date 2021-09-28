УЕФА и КОНМЕБОЛ согласовали проведение товарищеской встречи между Италией и Аргентиной.

УЕФА и КОНМЕБОЛ на своих официальных ресурсах сообщили, что в рамках расширения сотрудничества ассоциаций будет проведен поединок между чемпионами Европы и Южной Америки – Италией и Аргентиной.

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Ориентировочная дата встречи – июнь 2022 года. Место проведения встречи пока неизвестно. Ранее сообщалось, что матч планируют посвятить легендарному Диего Армандо Марадоне, который умер в ноябре прошлого года.

К слову, Италия стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии послематчевых пенальти. Аргентина же минимально переиграла Бразилию в финале Копа Америка, позволив Месси выиграть первый трофей в составе национальной сборной.

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