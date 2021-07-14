Переговоры между УЕФА и КОНМЕБОЛ находятся на продвинутой стадии, информирует журналист NY Times Тарик Панджи.

Месси, Неймар, Каземиро и другие попали в символическую сборную Копа Америка-2021

Потенциальный "Суперкубок мира" может состояться в Неаполе в честь Диего Марадоны. Легендарный форвард является культовой персоной как для футбола Аргентины, так и Италии. Ранее сообщалось, что проведение поединка рассматривается исключительно на 2022 год.

Напомним, Италия победила Англию в серии пенальти и стала чемпионом Европы. В свою очередь, Аргентина минимально одолела Бразилию, оформив титул сильнейшей команды Южной Америки.

Італія врятувала футбол, або Чому перемога Англії була б великим соромом