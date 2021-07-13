"Был беспорядок с болельщиками без билетов. Мое место было занято, поэтому мне пришлось смотреть первый тайм, сидя на лестнице стадиона. Я нашел место во втором тайме. Возможно, именно это принесло успех.

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Это был долгий путь, Италия доминировала почти в каждой игре на Евро. Я еще не встречался с отцом, но разговаривал с ним вчера. Он был очень счастлив. Он создал эту необычайную команду. Перед турниром мы с братьями подарили ему синюю подкову, сказав, что это принесет удачу. Он держал ее в чемодане. Три года назад он был единственным, кто верил, что Италия может достичь такого успеха", – цитирует Манчини-младшего Football Italia.

Напомним, Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. Команда спрогрессировала от неудачников отбора на ЧМ до чемпионов Европы. На континентальном первенстве итальянцы не проиграли ни одного матча.

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