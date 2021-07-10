Большинство жителей Шотландии планируют горячо болеть за поражение своих соседей в финале Евро-2020.

Авторитетное шотландское издание The National поместило на первую полосу Роберто Манчини в образе Уильяма Уоллеса из фильма "Храброе сердце".

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СМИ пожелал тренеру итальянцев победы в поединке с англичанами. "Эта обложка меня рассмешила. Но если говорить серьезно, то в предстоящем матче нам нужно продемонстрировать нашу игру, мы должны осознавать, что способны выступить хорошо", – отреагировал на эпизод Манчини.

Напомним, Италия и Англия встретятся в финале Евро-2020 уже 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени. Поединок состоится на Уэмбли.

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