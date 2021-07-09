Италия – Англия: Шевченко озвучил преимущество "Скуадры Адзурры" перед финалом Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал оценку грядущему финальному противостоянию между Италией и Англией.
"Англия – хорошая команда, но она до сих пор не встречалась с соперником, который действительно мог бы оказать на нее давление. Такая игра очень хорошо отработана итальянцами. В этом их определенное преимущество перед финальным матчем.
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Атмосфера на Уэмбли будет похожа на котел, что может помочь англичанам. У всех команд есть сильные и слабые стороны, Италия обязательно изучит их перед игрой с Англией", – цитирует Шевченко Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Финальная встреча европейского первенства между Италией и Англией состоится 11 июля на лондонском Уэмбли. Начало – в 22:00 по Киеву.
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