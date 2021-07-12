Главный тренер англичан Гарет Саутгейт готовил сюрприз на случай дополнительных ударов серии пенальти в финале Евро против Италии.

Шестую попытку "Трех львов" доверяли голкиперу Джордану Пикфорду, информирует Evening Standard.

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Саутгейт поочередно подходил к будущим исполнителям ударов и спрашивал их согласия. Пикфорд должен был бить шестым, а седьмая попытка лежала на плечах хавбека Калвина Филлипса. Впрочем, неудача пятого исполнителя Букайо Саки завершила лотерею в "основное время" в пользу Италии.

Добавим, что Пикфорд уже имел опыт удачного пробития пенальти. В матче за третье место Лиги наций 2018/19 голкипер Англии уверенно поразил ворота Швейцарии – тогда он бил пятым.

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