Италия – Англия: Манчини лаконично прокомментировал триумф на Евро-2020
02:58 - Читати українською
Наставник сборной Италии Роберто Манчини похвалил подопечных за преданную игру в финале Евро-2020 против Англии.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
"Ребята хорошо справились. Мы быстро пропустили гол и боролись, но потом доминировали. Ребята прекрасны, я не знаю, что еще сказать. Это важно для всех людей и всех наших болельщиков.
Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча
Мы рады, что играли хорошо даже при ничейном счете. Надеюсь, болельщики сейчас празднуют. Сейчас мы радуемся, это все, что имеет значение", – приводит слова Манчини Football Italia.
Добавим, что для Италии это лишь второй титул чемпиона Европы. Предыдущий успех "Скуадры Адзурры" был аж в 1968 году.
Италия стала чемпионом Европы, переиграв Англию в серии пенальти
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