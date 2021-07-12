"Ребята хорошо справились. Мы быстро пропустили гол и боролись, но потом доминировали. Ребята прекрасны, я не знаю, что еще сказать. Это важно для всех людей и всех наших болельщиков.

Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча

Мы рады, что играли хорошо даже при ничейном счете. Надеюсь, болельщики сейчас празднуют. Сейчас мы радуемся, это все, что имеет значение", – приводит слова Манчини Football Italia.

Добавим, что для Италии это лишь второй титул чемпиона Европы. Предыдущий успех "Скуадры Адзурры" был аж в 1968 году.

Италия стала чемпионом Европы, переиграв Англию в серии пенальти