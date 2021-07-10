"Финалы таких турниров проходят в жесткой бескомпромиссной борьбе с первой и до последней секунды. Решающим факторами могут стать сбалансированность состава, хорошая физическая подготовка, дисциплина в командной игре, подстраховка. Отмечу, что комплектация состава сборных Италии и Англии находится на очень высоком уровне, много звездных игроков, что наверное по душе болельщикам.

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У англичан есть небольшие пробелы при возвращении из атаки в оборону, но в других аспектах команда Гарета Саутгейта выглядит солидно. Все линии работают взаимосвязано и сбалансированы по исполнительскому мастерству, атаки проходят на высоких скоростях, регулярно создаются опасные моменты. Надеюсь, что многомиллионная армия болельщиков увидит вживую на Уэмбли и по телевидению содержательную игру, получит удовольствие и забитые мячи. Лично я буду болеть за сборную Англии и надеюсь увидеть на табло в конце игры счет 1:0 или 2:1 в пользу англичан", – признался Лужный в комментарии Footboоm.

Напомним, решающий матч чемпионата Европы состоится завтра (11 июля). Начало – в 22:00 по Киеву.

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