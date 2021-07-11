Капитан "Скуадры Адзурры" стал самым возрастным капитаном в решающих матчах чемпионатов Европы, сообщает Opta Sports.

Италия – Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020

Кьеллини в день финала исполнилось 36 лет и 331 день. Центрбек сборной Италии побил рекорд экс-голкипера национальной команды Джанлуиджи Буффона. Тот в финале Евро-2012 вывел "Скуадру Адзурру" на финал против Испании в 34 года 154 дня.

К слову, матч против Англии в финале Евро-2020 стал для Джорджо Кьеллини 112-м в футболке сборной Италии. Рекордсмен команды – Буффон (176 поединков).

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