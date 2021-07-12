Капитан итальянцев Джорджо Кьеллини поделился эмоциями после победы над англичанами в решающем матче чемпионата Европы и рассказал, кто вдохновлял игроков в течение турнира.

"Была сложная игра. Мы начали наихудшим образом. Нам пришлось сложно, тем более что болельщики на трибунах заряжали соперника дополнительной энергией.

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Но мы сохранили спокойствие и самообладание – это было важно. Мы поговорили в перерыве, обсудили, что нужно наладить игру в пас, наладить удары по воротам. Решили, что единственный способ победить – это взять игру под контроль.

Большая история... Мечта стала реальностью. Реально, это просто невероятно. Когда только начинали этот забег, то уже чувствовали в воздухе присутствие сказки. С каждым днем ​​это ощущение росло. В своих мыслях мы представляли картинку с изображением Каннаваро с трофеем в руках на ЧМ-2006, и это принесло нам удачу", – цитирует Кьеллини официальный сайт УЕФА.

Напомним, Италия, пропустив уже на второй минуте, сумела отыграться в середине второго тайма, а в серии послематчевых пенальти была успешнее за Англию.

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