Италия – Англия: Каррагер спрогнозировал сценарий и победителя финала Евро
Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер верит в родную сборную перед решающим матчем Евро-2020 против Италии.
"Думаю, это будет очень напряженная игра. Я думаю, что все может дойти до серии пенальти, и Англия победит. Мы много тренировали пенальти, так давайте не упускать такой шанс! Не думаю, что в игре будет слишком много голов.
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Италия очень сильна в обороне, но Англия также. Я думаю, что это будет 1:1, а затем пенальти. Думаю, это правильный финал. Они были двумя самыми впечатляющими командами турнира – и победитель заберет все в воскресенье", – цитирует Каррагера Mirror.
Финал чемпионата Европы между Италией и Англией состоится 11 июля на лондонском Уэмбли. Начало – в 22:00 по Киеву.
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