Английские фанаты сходят с ума перед финальным матчем Евро со сборной Италии.

Один из британских смельчаков устроил акт эксгибиционизма перед толпой, собравшейся у Уэмбли.

Италия – Англия: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Евро-2020

Фанат "Трех львов" выскочил на трибуну, не стесняясь своего "хозяйства". Единственная "одежда", которая была на нем, – флаг Англии. Британцы горланили песни и запускали дымовые завесы в предвкушении финала.

Напомним, сегодня Италия и Англия сойдутся в финальном поединке Евро-2020. Матч состоится на лондонском Уэмбли, начало игры в 22:00.

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