В решающей битве чемпионата Европы итальянцы встретятся с англичанами. Где смотреть матч Италия – Англия онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Финал Евро-2020 Италия – Англия состоится в Лондоне на Уэмбли 11 июля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия – Англия прогноз на финал Евро-2020

Италия – Англия: где смотреть финал чемпионата Европы-2020

Матч в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Украина – Англия онлайн можно на платформе Oll.tv при наличии соответствующей подписки.

Кроме того, игру можно посмотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 21:50. Перед этим в эфир выйдет шоу Euro Non Stop (начало – в 20:00), а после завершения поединка – программа "Великий футбол".

ТРК "Украина" тоже покажет финал чемпионата Европы вживую. Старт трансляции – в 21:50. Поединок на общедоступном канале можно посмотреть онлайн через MEGOGO (при наличии оплаченной подписки).

Италия выигрывала чемпионат Европы в далеком 1968 году, тогда как Англия ни разу не побеждала на европейском первенстве. В рамках Евро команды до сих пор встречались дважды. В обоих случаях победителем дуэли становилась "Скуадра Адзурра", в частности в четвертьфинале Евро-2012 в Киеве (по пенальти).

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