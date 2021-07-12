Италия – Англия: финал Евро-2020 был прерван забегом стрикера
00:10 - Читати українською
Решающий матч чемпионата Европы не обошелся без посторонних гостей.
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Концовка основного времени была испорчена забегом мужчины, обнаженного по пояс.
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Стюардам пришлось приложить немало усилий, чтобы поймать незваного "спринтера". В прямую трансляцию попали лишь первые шаги стрикера, но фанаты с трибун успели снять забег.
Добавим, что посторонние персоны далеко не впервые срывают решающие матчи. Кинси Волански получила свой кусок славы в финале ЛЧ 2018/19 между Ливерпулем и Тоттенхэмом.
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