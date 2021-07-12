Решающий матч чемпионата Европы не обошелся без посторонних гостей.

Концовка основного времени была испорчена забегом мужчины, обнаженного по пояс.

Италия – Англия: голый фанат выскочил перед толпой у Уэмбли

Стюардам пришлось приложить немало усилий, чтобы поймать незваного "спринтера". В прямую трансляцию попали лишь первые шаги стрикера, но фанаты с трибун успели снять забег.

Добавим, что посторонние персоны далеко не впервые срывают решающие матчи. Кинси Волански получила свой кусок славы в финале ЛЧ 2018/19 между Ливерпулем и Тоттенхэмом.

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