Италия – Англия: Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов Евро
11 июля 23:10 - Читати українською
Финал Евро-2020 между Англией и Италией начался со сверхбыстрого гола.
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Левый защитник англичан Люк Шоу открыл счет, когда на таймере была одна минута и 57 секунд.
Это самый быстрый гол в финалах чемпионата Европы, сообщает Opta. Шоу покорилось еще одно уникальное достижение. Защитник "Трех львов" – первый представитель Манчестер Юнайтед, который забивал в решающих матчах Евро.
Добавим, что ранее Шоу отличился на турнире тремя результативными передачами и борется за звание лучшего ассистента.
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