Финал Евро-2020 между Англией и Италией начался со сверхбыстрого гола.

Левый защитник англичан Люк Шоу открыл счет, когда на таймере была одна минута и 57 секунд.

Италия – Англия – видео гола

Это самый быстрый гол в финалах чемпионата Европы, сообщает Opta. Шоу покорилось еще одно уникальное достижение. Защитник "Трех львов" – первый представитель Манчестер Юнайтед, который забивал в решающих матчах Евро.

Добавим, что ранее Шоу отличился на турнире тремя результативными передачами и борется за звание лучшего ассистента.

Англія не готова – Манчіні розіб'є план Саутгейта, К'єлліні знищить харизмою, або Чому Італія виграє фінал Євро-2020