Итальянцы и албанцы встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Италии и Албании стартует в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Дортмунде. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.

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Обе сборные оказались в группе В, где также расположились Испания и Хорватия. "Фурия Роха" благодаря разгрому "клетчатых" вырвалась в лидеры "квартета смерти", поэтому команде Лучано Спаллетти тоже необходимо побеждать. Албанцев же может устроить и поражение, если удастся избежать разгрома – тогда подопечные Сильвиньо останутся на третьей позиции.

Стартовые составы

Италия:

Запасные: Викарио, Мерет, Белланова, Буонджорно, Гатти, Дармиан, Дзакканьи, Эль-Шаарави, Камбьяссо, Кристанте, Манчини, Распадори, Ретеги, Фаджоли, Фолоруншо

Албания:

Запасные: Э. Бериша, Кастрати, Абраши, Алии, Балью, М. Бериша, Гьясула, Даку, Кумбулла, Лачи, Манай, Мучи, Михай, Ходжа, Исмайли

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