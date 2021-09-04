"Мы знаем, что должны побеждать, ведь потеряли очки в предыдущем матче. У нас есть все, чтобы сыграть удачно. Мы знаем, что завтра можем побеждать, хоть это и будет непросто. Любой матч со Швейцарией непростой.

Санчо не поможет Англии в ближайших матчах отбора ЧМ-2022 – вингер уже вернулся в лагерь МЮ

Нельзя становиться заложником воспоминаний о победе на Евро-2020. 11 июля была прекрасная ночь, но сейчас об этом надо забыть. Каждый из нас будет помнить о том триумфе. Но будущее – другое, нам нужно теперь побеждать", – цитирует Манчини Football Italia.

Заметим, Италия после 4-х сыгранных туров возглавляет группу С с 10 зачетными баллами. Матч со швейцарцами, которые идут вторыми, состоится уже завтра, 5 сентября.

Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі