Представить современную Украинскую Премьер-Лигу без полтавской Ворсклы практически нереально. В разные периоды "бело-зеленые" приятно удивляли и влюбляли в себя. Особенно отличались команды Николая Павлова, Василия Сачко и Юрия Максимова. Однако первым, кто открыл Ворсклу в эпоху украинского независимого футбола, стал Виктор Пожечевский.

Самым высоким достижением полтавчан в чемпионате Украины остается "бронза" сезона 1996/1997 (впоследствии повторили это достижение в 2018-м). Однако уникальность и парадокс Ворсклы середины 90-х заключается в ее неповторимом пути на вершину. Еще в 1995-м полтавчане финишировали 11-ми в Первой лиге. Прошло два года и футболисты Ворсклы привезли в Полтаву бронзовые медали, пропустив вперед только Динамо и Шахтер. Вспоминаем историю сенсационной команды Виктора Пожечевского.

Виктор Александрович не реализовал себя вполне в качестве футболиста. Коренной полтавчанин не сумел выиграть конкуренцию и попасть в ведущую команду города. Когда служил в армии в Казахстане, выступал за команду из Актюбинской области. Затем вернулся в Украину, играл за заводские коллективы, после чего поработал в футбольной школе. Начинал с должности тренера, потом стал завучем, а позже вообще возглавил учебное заведение.

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Похожий путь Пожечевский проделал в Колоссе (так тогда называлась Ворскла) – от администратора до главного тренера. В 1984 году, когда Ворскла получила современное название, Виктор Александрович возглавил команду. На тот момент ему исполнилось всего 33.

Виктор Пожечевский (справа) / фото Ворсклы

Футболисты, игравшие под руководством Пожечевского, отмечают его менеджерские качества. Не тренировочным процессом единым – главный тренер занимался бытовыми, административными и финансовыми вопросами подопечных.

Я не понимаю, как можно провести две тренировки в день и куда-то исчезнуть. Теперь тренер должен заниматься всем и полностью охватываться понятием менеджера. Это человек, который должен отвечать за все. А если спортивный директор или начальник команды недорабатывает? "До свидания" говорят главному тренеру. Сложно понять ситуации, когда президент навезет футболистов, а тренер должен с ними работать. Как в таких условиях дать результат? Поэтому я пытался в своей деятельности не допускать такого, – объяснял Виктор Александрович.

В 1990-м Пожечевский покинул свой пост и полноценно вернулся только в 1994-м. В этом четырехлетнем промежутке Ворсклу сильно лихорадило от непрерывных тренерских перемен. Следующие четыре года оказались для "бело-зеленых" очень успешными: Пожечевский выжал невероятный результат, подкреплявшийся отличным финансированием.

Кроме упоминавшихся менеджерских скиллов, Пожечевский обладал умением раскрывать футболистов. В Полтаве новыми красками сияли ветераны и классно стартовала молодежь. А еще тренеру Ворсклы удалось убедить и пригласить в свою команду результативного нападающего Сергея Чуйченко. В 1996-м посреди сезона он переехал из Полиграфтехники в Ворсклу и за второй круг настрелял 23 гола в 21 матче за новую команду.

Игорь Кислов и Иван Шарий / фото Ворсклы

И все же, пожалуй, главным кадровым парадоксом Ворсклы по праву считается Иван Шарий. Экс-игрок Динамо и Черноморца был любимцем полтавских болельщиков и завершил карьеру незадолго до своего 42-го дня рождения (и это на уровне Высшей лиги!)

Иван выступал за любительскую полтавскую Велту. Я понимал, что Шарий в основе не будет играть – возраст и характер неподходящие. Бывало, в коллективе Шарий не подбирал слова. Когда сидел на скамье запасных, то накручивал себя. Я заметил интересную закономерность – если Иван выходил на замену и имел еще много времени, то успевал не столько в футбол играть, как рассказывать всем в грубой форме, как нужно себя вести. А когда Шарий вступал в игру на 75-й минуте, то он концентрировался только на одном – как можно быстрее отправить мяч в сетку. Представьте картину – Иван забивает очередной гол, только готовится всем напихать, а судья дает финальный свисток. "Ну все, в следующей игре я буду в основе", – думает наш форвард. Но я снова повторяю трюк, и Шарий начинает с запаса.

Даниэль Нджоку (второй справа) / фото Ворсклы

Ворскла времен Пожечевского стала новатором благодаря приглашению легионеров. Ключевые в этом списке – американец Луис Бербари и нигериец Даниэль Нджоку. Об африканце Виктор Александрович вспоминал с особыми эмоциями:

Нджоку было 17 лет, совсем молодой. В команде парень тяжело приживался. Он смазывал волосы специальными маслами – ни в столовой, ни в автобусе футболисты не хотели садиться рядом. Кто-то любит "Красную Москву", а кто эфирные масла. Поэтому я показывал своим примером. "Сынок, иди на переднее сиденье", – звал Даниэля в автобусе и садил рядом с собой. Футболисты это заметили и тоже его полюбили.

К тому же, в коллективе Пожечевский ввел гибкую систему штрафов. За опоздание – 10 долларов, игра в карты после отбоя – 100 долларов. Все прайсы были утверждены клубным приказом с подписями об ознакомлении. Чуйченко, не являвшийся злосным нарушителем дисциплины, однажды проштрафился на сборах в Словении. Пожечевский даже это красиво обыграл. Когда на полтавском стадионе установили новое табло, то первая надпись, продемонстрированная команде, выглядела следующим образом: "Спасибо Сергею Чуйченко за новое табло".

С системой штрафов связан еще один эпизод, о котором с ухмылкой рассказывал главный тренер. Однажды вечером накануне поединка уже после 22:00 в комнату к Пожечевскому пришла троица "картярей": Яремчук, Чуйченко и Омельчук. Экс-легенда Динамо Иван Яремчук достал из кармана 300 долларов со словами "Можно ли мы доиграем после отбоя? Вот штраф сразу принесли". Виктор Александрович, конечно, в тот момент не был настроен на шутки.

"Бронзовая" Ворскла / фото Ворсклы

Первую лигу Ворскла выиграла с аномальным показателем – 103 очка. На бешеном ходу полтавчане ворвались и в элитный дивизион. Впервые новичок проиграл в 9-м туре, после чего дома сотворил исторический триумф – победил Динамо 4:3 в фантастической по драматургии битве.

Бронзовая интрига сохранялась до конца чемпионата. Ворскла выиграла у Прикарпатья (2:0), но в параллельной встрече отношения выясняли Динамо и Днепр, основной конкурент полтавчан в борьбе за третье место. К тому моменту все свои задачи киевляне уже решили. Пожечевский потом признался – за своей командой не особо следил, потому что мыслями находился в игре Днепр – Динамо. К счастью для полтавчан, гол Андрея Гусина принес победу гостям и позволил облегченно вздохнуть – бронза уезжает в Полтаву!

Этот грандиозный успех позволил "бело-зеленым" в следующем сезоне сыграть в еврокубках. Ворскла одолела латвийскую Даугаву, однако впоследствии не смогла победить в дуэли с Андерлехтом. Несмотря на это, Пожечевский продемонстрировал, что благодаря правильно сформированной клубной политике можно добиваться моментальных результатов. И вывел скромную полтавскую команду в список лучших в стране.