Манчестер Сити не удержал победу над Брайтоном в 11 туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Горожане" проиграли четыре последних матча во всех турнирах. Впервые Манчестер Сити имеет такую серию поражений под руководством Гвардиолы. Последний раз "горожане" проигрывали четыре раза подряд в 2006 году, когда Стюарт Пирс руководил командой.

Брайтон одержал сенсационную победу над Манчестер Сити – второй раз в истории Гвардиола потерпел четыре поражения подряд

Манчестер Сити имеет 23 балла и находится на второй строчке. Брайтон благодаря победе поднялся на четвертое место, набрав 19 очков.