Эрик Тэн Хаг решил дебютировать в официальном матче, оставив Криштиану Роналду на скамье для запасных. Во втором тайме португалец вышел на поле, но спасти Манчестер Юнайтед от поражения не сумел.

Манчестер Юнайтед впервые в истории проиграл Брайтону дома – Роналду не спас провальный дебют Тен Хага в АПЛ

Брайтон еще до перерыва получил комфортное преимущество. Паскаль Гросс дважды шокировал трибуны Олд Траффорд. Хозяевам поля не удалось забить хотя бы один мяч. За них это сделал Алексис МакАллистер, отличившийся автоголом. Глобально это ничего не изменило – "чайки" впервые в истории одержали победу на поле Манчестер Юнайтед.