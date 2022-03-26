Историческое достижение Кейна в видеообзоре матча Англия – Швейцария – 2:1
22:38 - Читати українською
Англия победила Швейцарию в товарищеской встрече, а победу принес Харри Кейн. Смотрите видео голов и обзор матча Англия – Швейцария на Футбол 24.
45+1’ Люк Шоу
78’ Харри Кейн
Брель Эмболо 22’
22’ Брель Эмболо
45+1’ Люк Шоу
78’ Харри Кейн
Эмболо шокировал Уэмбли на 22 минуте, когда головой запер навес с фланга. Впрочем, англичане отыгрались до перерыва – Маунт пропустил передачу Галлахера, а Шоу точно пробил под ближнюю штангу. Во втором тайме Кейн принес победу Англии, забив с пенальти.
Англия одержала волевую победу над Швейцарией – Кейн забил решающий гол и стал вторым бомбардиром в истории сборной
Добавим, что этот гол позволил Харри подняться на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии – в его активе уже 49 голов в составе "трех львов".
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