Переломный эпизод произошел в середине первого тайма: Хуммельс полетел в подкате, за что арбитр показал прямую красную. Очень противоречиво и неоднозначно. После этого Ройс забил с пенальти. Аякс собрался и сначала отквитал один мяч усилиями Тадича, а затем забили еще Алле и Классен.

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