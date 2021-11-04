Историческое достижение и противоречивое удаление в видеообзоре матча Боруссия Д – Аякс – 1:3
Боруссия Дортмунд дома в 4-м туре Лиги чемпионов уступила Аяксу. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Переломный эпизод произошел в середине первого тайма: Хуммельс полетел в подкате, за что арбитр показал прямую красную. Очень противоречиво и неоднозначно. После этого Ройс забил с пенальти. Аякс собрался и сначала отквитал один мяч усилиями Тадича, а затем забили еще Алле и Классен.
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Эффектный камбэк способствовал достижению нидерландцев – они впервые в своей истории выиграли четыре стартовых тура Лиги чемпионов. Следовательно, "божьи сыновья" набрали 12 очков и гарантировали себе евровесну, а Боруссия Д расположилась второй с шестью пунктами.