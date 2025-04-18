После победы дома со счетом 2:0 Буде-Глимту необходимо было отстоять результат на выезде против Лацио. "Орлы" повели в счете на 21-й минуте: Кастельянос в касание замкнул прострел Исаксена. Перед перерывом Лацио мог удвоить преимущество, но удар Дзакканьи попал в перекладину.

МЮ сотворил камбэк года в битве с 9 голами и прорвался в полуфинал ЛЕ, Тоттенхэм и Атлетик в 1/2, Лацио сенсационно вылетел

Римляне давили и во второй половине, но Буде-Глимт сдерживал это давление. Но на 90+3 минуте Нослин все же переправил мяч в ворота норвежцев, переведя игру в овертайм. В дополнительное время Булай Диа вывел уже Лацио вперед в противостоянии, но Буде-Глимт сумел отыграться, забил Хелмерсен (который позже получил вторую желтую). А в серии пенальти скандинавы перестреляли соперника, став первой норвежской командой, которая вышла в полуфинал еврокубка.