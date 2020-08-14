Исторический выход команды Кобина в УПЛ и шедевр Ткачука в видеообзоре матча Минай – Волынь

Волынь упустила несколько хороших возможностей в дебюте встречи – Мартынюк пробил над перекладиной, а Кулиш проиграл дуель вратарю соперника Поповичу. Минай отнесся к своему моменту значительно осмотрительнее. На 30 минуте Андрей Ткачук остался без опеки и точным дальним ударом наказал лучан.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела

Волыни для выхода в УПЛ необходима была исключительно победа, но подопечные Тлумака не нашли сил даже на ничью. 1:0 – команда из закарпатского села выигрывает Первую лигу и готовится к дебютному для себя сезону в элите.