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Исторический выход команды Кобина в УПЛ и шедевр Ткачука в видеообзоре матча Минай – Волынь

08:52 - Читати українською
Исторический выход команды Кобина в УПЛ и шедевр Ткачука в видеообзоре матча Минай – Волынь
Минай – Волынь – 1:0 – видеообзор матча

Минай минимально победил Волынь в 30 туре Первой лиги. Смотрите видео гола и главных моментов встречи.

 

Волынь упустила несколько хороших возможностей в дебюте встречи – Мартынюк пробил над перекладиной, а Кулиш проиграл дуель вратарю соперника Поповичу. Минай отнесся к своему моменту значительно осмотрительнее. На 30 минуте Андрей Ткачук остался без опеки и точным дальним ударом наказал лучан.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела

Волыни для выхода в УПЛ необходима была исключительно победа, но подопечные Тлумака не нашли сил даже на ничью. 1:0 – команда из закарпатского села выигрывает Первую лигу и готовится к дебютному для себя сезону в элите.

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