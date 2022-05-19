Судейский комитет ФИФА объявил список рефери, которые будут работать на Мундиале в Катаре. В него вошли 36 главных арбитров, 69 ассистентов и 24 видеопомощника.

Впервые в истории ЧМ в списке оказались три главных женщин-арбитров (Фраппар, Мукансанга, Ямашита) и три ассистентки (Бек, Несбитт и Медина), информирует официальный сайт ФИФА .

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Места украинской рефери Екатерине Монзуль не нашлось, хотя список составлял Пьерлуиджи Коллина, который с 2010 по 2017 годы был куратором арбитражного корпуса Украины.

В списке оказался скандальный африканский арбитр Янни Сиказве , который во время Кубка африканских наций не дал доиграть матч до конца .