Исторический список рефери на ЧМ-2022: Коллина проигнорировал украинцев, но взял скандального африканца
Судейский комитет ФИФА объявил список рефери, которые будут работать на Мундиале в Катаре. В него вошли 36 главных арбитров, 69 ассистентов и 24 видеопомощника.
Впервые в истории ЧМ в списке оказались три главных женщин-арбитров (Фраппар, Мукансанга, Ямашита) и три ассистентки (Бек, Несбитт и Медина), информирует официальный сайт ФИФА.
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Места украинской рефери Екатерине Монзуль не нашлось, хотя список составлял Пьерлуиджи Коллина, который с 2010 по 2017 годы был куратором арбитражного корпуса Украины.
В списке оказался скандальный африканский арбитр Янни Сиказве, который во время Кубка африканских наций не дал доиграть матч до конца.
С полным списком представителей судейского корпуса, которые будут работать на ЧМ-2022, можно ознакомиться на фото ниже: