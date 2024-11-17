Нидерланды обыграли Венгрию в рамках 5-го раунда Лиги наций в дивизионе А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Командам в очном матче предстояло определить, кто будет играть в финальной части Лиги наций. Нидерланды победили, сделав последний тур этой группы формальностью – все сборные останутся на тех местах, которые занимают сейчас.

Германия выиграла группу, забив 7 голов Боснии и Герцеговине, Нидерланды с драмой и двумя пенальти разгромили Венгрию

На Венгрию, конечно, повлиял инцидент на старте игры, когда Адаму Салаю стало плохо прямо на тренерской скамейке. До перерыва гости пропустили дважды (оба с пенальти), а во втором тайме Дюмфрис и Копмейнерс довели дело до погрома. Кстати, Нидерланды повторили свой рекорд по количеству домашних голов за календарный год – 23, как и в 2021 году. Улучшить его возможности уже не будет.