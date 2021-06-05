Исторический рекорд в видеообзоре матча Италия – Чехия – 4:0
09:34 - Читати українською
Италия уверенно разобралась с Чехией в товарищеском матче. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
Италия дважды забила в первом тайме благодаря рикошетам. Под удар Иммобиле неудачно подставился Челюстка, а дальнему выстрелу Бареллы помог Боржил.
Италия уничтожила Чехию в контрольной игре в рамках подготовки к Евро-2020
Команда Манчини продолжила избиение чехов после перерыва. Сначала Инсинье сам реализовал выход один на один с вратарем, а затем отдал точную передачу на Берарди. 4:0 – Италия показала силу перед Евро и установила свой исторический рекорд, выиграв 8 матчей подряд без пропущенных голов.
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