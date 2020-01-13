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Исторический рекорд Серии А в видеообзоре матча Сампдория – Брешия – 5:1

13 января 08:27 161 Читати українською
Исторический рекорд Серии А в видеообзоре матча Сампдория – Брешия – 5:1
Сампдория – Брешия – 5:1 – видео голов и обзор матча

Сампдория разгромила Брешию в рамках 19-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

34’ Кароль Линетти
45+3’ Якуб Янкто
68’ Фабио Квальярелла
77’ Джанлука Капрари
90+2’ Фабио Квальярелла
 
Джон Карлос Чансельор 12’
12’ Джон Карлос Чансельор
34’ Кароль Линетти
45+3’ Якуб Янкто
68’ Фабио Квальярелла
77’ Джанлука Капрари
90+2’ Фабио Квальярелла

Генуэзцы легко разобрались со своим соперником, а капитан Сампдории Фабио Квальярелла оформил дубль. Это были первые голы итальянца в 2020-м году. В общем Фабио забивал в Серии А в течение 16 календарных лет подряд - абсолютный рекорд чемпионата Италии.

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Эта победа позволила Сампдории набрать 19 очков и закрепиться на шестнадцатом месте в турнирной таблице. У Брешии осталось 14 пунктов и предпоследняя строчка.

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Видеоновости Италия Сампдория Сампдория Сампдория - Брешия Фабио Квальярелла Фабио Квальярелла Брешия Брешия
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