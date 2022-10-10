Кремонезе уступил Наполи в рамках 9-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Возможно, давление результата сковывало Наполи. Одна из самых худших команд Серии А неожиданно создала подопечным Лучано Спаллетти немало проблем. Лишь к концу матча фаворит сумел подтвердить свой статус и не только вырвал победу, но и довел дело до разгрома.

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В очередной раз шоу выдал Хвича. Да, он не забил, но заработал пенальти для Политано и выкатил на пустые ворота для Лосано. Наполи единолично возглавил Серию А и установил исторический рекорд – "партенопейцы" впервые смогли выиграть 8 матчей подряд (во всех турнирах).